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В Воронежской области объявили беспилотную опасность

На территории Воронежской области объявили беспилотную опасность.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Гусев в своем канале на платформе «Макс».

Губернатор добавил, что силы ПВО приведены в готовность, а также призвал жителей сохранять спокойствие.

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