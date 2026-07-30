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Воронежские прокуроры помогли инвалиду вернуть деньги за лекарства

Мужчине девять месяцев отказывали в предоставлении жизненно важных препаратов.

Источник: Комсомольская правда

Инвалид III группы из Бутурлиновского района обратился с жалобой в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Воронежской области.

Выяснилось, что районная больница с августа 2025 по апрель 2026 года отказывалась выписывать ему рецепты на три жизненно важных препарата. Мужчине приходилось покупать их самостоятельно.

Прокуратура подала иск, чтобы больница вернула потраченные деньги и выплатила компенсацию за моральный вред. Суд встал на сторону инвалида. Теперь Бутурлиновская районная больница обязана выплатить пострадавшему почти 60 тысяч рублей.

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