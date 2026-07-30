Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обязательства нижегородского бизнеса по кредитам снизились на 7%

В январе — мае 2026 года обязательства бизнеса в Нижегородской области по кредитам снизились на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом выдача новых кредитов выросла на 15% — до более 440 млрд руб., рассказал начальник Волго-Вятского главного управления (ВВГУ) Банка России Андрей Попов в интервью «Ъ-Приволжье».

В январе — мае 2026 года обязательства бизнеса в Нижегородской области по кредитам снизились на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом выдача новых кредитов выросла на 15% — до более 440 млрд руб., рассказал начальник Волго-Вятского главного управления (ВВГУ) Банка России Андрей Попов в интервью «Ъ-Приволжье».

По его словам, в сегменте малого и среднего бизнеса также отмечается рост выдачи, но более умеренный — около 12%. Улучшение динамики кредитования начальник ВВГУ связал с постепенным снижением ставок по кредитам вслед за ключевой.

На просроченную задолженность предприятий перед банками к началу июня 2026 года приходилось около 2% общего объема. «За год она немного выросла, но этот уровень мы по-прежнему оцениваем как низкий: он даже ниже допандемийного 2019 года», — подчеркнул господин Попов.

В сегменте МСП просрочка традиционно была выше и составила около 5%, что спикер назвал приемлемым. «В целом мы не видим системных, значимых рисков роста плохих долгов», — резюмировал он.