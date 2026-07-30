Обязательства нижегородского бизнеса по кредитам снизились на 7%

В январе — мае 2026 года обязательства бизнеса в Нижегородской области по кредитам снизились на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом выдача новых кредитов выросла на 15% — до более 440 млрд руб., рассказал начальник Волго-Вятского главного управления (ВВГУ) Банка России Андрей Попов в интервью «Ъ-Приволжье».