Дипломы «Школы фермера» в Иркутской области получили 35 человек

Шестой поток бесплатного федерального образовательного проекта «Школа фермера», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», завершился в Иркутской области. Дипломы гособразца по специальности «Организация фермерского хозяйства» получили 35 человек, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
«Сельское хозяйство как сектор региональной экономики обладает хорошими перспективами, но требует особого внимания. Каждому фермеру нужна не только финансовая, но и методическая поддержка. Именно эту задачу решает проект “Школа фермера”. За шесть лет подготовлено 205 специалистов в области фермерского хозяйства. Многие из них успешно реализуют бизнес‑идеи и применяют полученные знания на практике. Их продукция пользуется заслуженным спросом у жителей региона», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.
Обучение проходило в формате интенсивного теоретического и практического курса продолжительностью 2,5 месяца. Среди представленных к защите бизнес-идей экспертная комиссия отметила проекты по развитию пчеловодческого хозяйства, производству полезных технологичных продуктов питания, открытию страусиной фермы и развитию агротуризма.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.