Дипломы «Школы фермера» в Иркутской области получили 35 человек

«Сельское хозяйство как сектор региональной экономики обладает хорошими перспективами, но требует особого внимания. Каждому фермеру нужна не только финансовая, но и методическая поддержка. Именно эту задачу решает проект “Школа фермера”. За шесть лет подготовлено 205 специалистов в области фермерского хозяйства. Многие из них успешно реализуют бизнес‑идеи и применяют полученные знания на практике. Их продукция пользуется заслуженным спросом у жителей региона», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.