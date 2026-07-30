Медведев призвал развивать систему семейных общежитий в вузах

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев указал на необходимость выделять средства на строительство общежитий семейного типа.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме «Гвардейск».
«Надо, в принципе, просто развивать в любом университете систему общежитий и развивать кампусы так называемые. На это выделяются у нас сейчас довольно приличные деньги, и в ходе развития вот этих кампусов нужно выделять деньги и под строительство общежитий семейного типа или во всяком случае секций такого рода», — сказал Медведев.
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