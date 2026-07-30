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Медведев передал личные вещи погибшего героя ВОВ его потомкам

Медведев передал медальон и личные вещи погибшего героя ВОВ его потомкам.

Источник: © РИА Новости

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев передал медальон и личные вещи погибшего героя Великой Отечественной войны Дмитрия Белоногова, найденные в окрестностях под Ржевом, его внучке и правнучке, передает корреспондент РИА Новости.

Белоногов долгое время считался без вести пропавшим. Он служил стрелком 1198 стрелкового полка 359 стрелковой дивизии и погиб в феврале 1942 года в бою у деревни Нелюбино Ржевского района. Недавно поисковики обнаружили и идентифицировали его останки. Также активисты нашли его личные вещи, среди них — пуговицы, расческа и две монеты.

В ходе церемонии внучка и правнучка погибшего героя Наталья Никитина и Алла Большакова поблагодарили поисковиков за восстановление исторической памяти.

«Вы знаете, завершение такое важное, трогательное, а главное сильное, подсказывает, что все не зря. И ваше пребывание здесь не зря, как и наше пребывание на Земле. То, чем вы занимаетесь, это действительно важный, благородный труд. И когда он воплощается в такой результат, чувствуешь себя гражданином великой страны. Эта великая страна называется Россия», — сказал Медведев в конце церемонии передачи личных вещей погибшего героя.

Председатель партии также поблагодарил участников форума за труд на благо Отечества.

Медведев в четверг выступил на площадке молодежного форума «Гвардейск» в Тверской области, недалеко от города Ржев. Форум собрал более 1,5 тысяч молодых людей из всех регионов России.

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