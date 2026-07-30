Медведев передал личные вещи погибшего героя ВОВ его потомкам

«Вы знаете, завершение такое важное, трогательное, а главное сильное, подсказывает, что все не зря. И ваше пребывание здесь не зря, как и наше пребывание на Земле. То, чем вы занимаетесь, это действительно важный, благородный труд. И когда он воплощается в такой результат, чувствуешь себя гражданином великой страны. Эта великая страна называется Россия», — сказал Медведев в конце церемонии передачи личных вещей погибшего героя.