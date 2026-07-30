Люди электротранспорта: профессии, без которых не поедет ни один вагон

Именно поэтому электротранспорт — это всегда командная работа. Пока пассажиры видят лишь прибывающий на остановку вагон, за его движением стоит большой коллектив людей разных профессий. Их труд редко оказывается в центре внимания, но именно благодаря им трамваи ежедневно выходят на маршруты, соблюдают расписание и продолжают оставаться важной частью жизни Волгограда.