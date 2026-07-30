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Медведев шуткой отреагировал на идею профориентации на основе ДНК

Медведев шуткой ответил на идею профориентации на основе генетических данных.

Источник: © РИА Новости

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев шуткой отреагировал на идею профориентации на основе генетических данных, отметив, что идея небезусловная.

Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме «Гвардейск». В ходе мероприятия одна из участниц задала вопрос, реально ли в будущем использовать генетические исследования человека для определения его принадлежности к той или иной профессии.

Председатель партии «Единая Россия», отвечая на вопрос, отметил, что тема опасная.

«Это не означает, что я предлагаю лежать бревном на пути технологического прогресса, — нет, конечно. Но, с другой стороны, нельзя говорить: “Так, слушай, ну, вот мы посмотрели твой код ДНК, значит, вот из тебя получится только плотник. Так что извини, парень”. Ну, это же неправильно», — сказал Медведев в ходе форума.

При этом он подчеркнул, что идея небезусловная, однако воля и желание человека на пути к реализации той или иной цели все равно важнее.

«Если человек там хорошо физически развит, то потенциально он может стать хорошим спортсменом. Но мы с вами знаем, что очень часто хорошими спортсменами становились не люди, у которых была физика изначально какая-то колоссальная, а за счет своего труда и воли», — заключил председатель «Единой России».

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