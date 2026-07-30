У Сергея Гончарова появился новый партнер в энергетическом бизнесе в Воронеже

Расценки конкурентов за техприсоединение отличались в пять раз (50 и 250 млн руб.), местная компания заявляла, что «Россети» не допускают ее к инфраструктуре, в госкомпании — опровергали конфликт. К контролю за спором подключались даже тогдашний гендиректор «Россетей Центра» Игорь Маковский и губернатор Воронежской области Александр Гусев, а затем спор перешел в судебную плоскость. В итоге госкомпания выдвинула для Kuhn более выгодные условия, инвестор принял именно ее предложение, а не РСК.