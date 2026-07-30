Медведев рассказал, почему ему не нравятся современные фильмы о ВОВ

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, что ему мало нравятся современные фильмы о Великой Отечественной войне, поскольку правды жизни в них нет.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме «Гвардейск».
«Аккуратно скажу, чтобы никого не обидеть. Мне очень мало нравится из того, что снимается сегодня о Великой Отечественной войне», — сказал лидер партии.
Причиной такого отношения, по его словам, стало то, что эти кинокартины снимают люди, не знавшие той войны, поэтому, по мнению Медведева, у них получаются боевики.
«Они красивые, там пули красиво летают, хорошо бегают, что-то взрывается, а правды жизни нет. Естественно, то, что снималось в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы было гораздо ближе к жизни, потому что снимали фронтовики, снимали те, кто знал войну. Там не было спецэффектов, но там была правда», — добавил он.