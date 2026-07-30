Как выглядит сыроежка, где растет гриб и чем полезен

Название «буреющая» эта сыроежка получила потому, что при срезе цвет мякоти меняется на коричневый [9]. По размеру это небольшой гриб со шляпками до 7 см. В молодости они полусферические, а к зрелости — по центру впалые, по краям распростертые. Цвет шляпки может различаться: от оливкого до бурого и фиолетового. Мякоть мясистая со сладкий привкусом. А вот аромат у нее совершенно нехарактерный для грибов — селедки или креветок. При тепловой обработке запах исчезает, поэтому предварительно нужно обязательно отваривать этот гриб. Сезон у сыроежки буреющей начинается сезон в конце июня, собирать ее можно до ноября.