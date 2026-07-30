Лукашенко сказал, о чем будет говорить тысячу раз, хотя из-за границы вякают

При этом глава республики уверен, что в Беларуси знают, что необходимо делать. И добавил, что технология диктует дисциплину, так как нельзя делать иначе, чем следует по технологии. В связи с этим он сказал о требовании неукоснительного соблюдения трудовой дисциплины. И пояснил, о чем будет говорить и тысячу раз.