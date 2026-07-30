Лукашенко сказал, о чем будет говорить тысячу раз, хотя из-за границы вякают

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, о чем он будет говорить тысячу раз, пишет БелТА.
Так, белорусский лидер на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт», а также Брестского электролампового завода, обратил внимание на соблюдении дисциплины и технологий.
Лукашенко заметил, что в Беларуси сохранилось наследие, доставшееся со времен Советского Союза, в том числе предприятия, компетенции и управленческий опыт. Он заявил, что Беларуси это сохранили и призвал двигаться вперед.
При этом глава республики уверен, что в Беларуси знают, что необходимо делать. И добавил, что технология диктует дисциплину, так как нельзя делать иначе, чем следует по технологии. В связи с этим он сказал о требовании неукоснительного соблюдения трудовой дисциплины. И пояснил, о чем будет говорить и тысячу раз.
— Дисциплина и еще раз дисциплина. И не слушайте тех, кто из-за границы вякает: «Вось, ён зноў пра гэтую дысцыпліну». Если это важнейший вопрос — и тысячу раз буду об этом говорить, — констатировал белорусский президент.
Еще Александр Лукашенко сказал, что его жизнь начинается с телевизора.
Кроме того, глава республики заявил, какой белорусский товар необходим, как хлеб.
Также белорусский лидер сказал, где в Беларуси не будут строить жилье: «Ни шагу». При этом он назвал свои требования к строительству жилья для белорусов.