С начала 2026 года судебные приставы в Пермском крае арестовали 23 автомобиля за долги перед теплоснабжающей организацией

Самыми дорогими из арестованных транспортных средств стали «Тойоты», стоимость которых значительно выше задолженности владельцев за тепло и горячую воду. Если долги не будут погашены в ближайшее время, авто будут выставлены на продажу. Средства от нее пойдут на оплату задолженности, пеней, исполнительского сбора, расходов на эвакуацию, а также хранение арестованного имущества. Остаток от вырученной суммы вернется бывшим собственникам.