Жители нижегородского микрорайона Щербинки почти 2500 раз воспользовались телемедициной в мессенджере MAX

«Но большинство нижегородцев всё ещё верны Госуслугам и звонкам по телефону — старшему поколению не хватает навыков и терпения, а остальным удобнее старый добрый Портал пациента, особенно когда там внедрили функцию цифровой очереди». — отметил Никонов.