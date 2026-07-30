Жители нижегородского микрорайона Щербинки почти 2500 раз воспользовались телемедициной в мессенджере MAX

С начала 2026 года врачи нородской поликлиники № 1 Приокского района Нижнего Новгорода провели около 2500 телемедицинских консультаций в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Кроме того, почти тысяча жителей Щербинок и Новинок закрыли больничный, даже не выходя из дома.
«Но большинство нижегородцев всё ещё верны Госуслугам и звонкам по телефону — старшему поколению не хватает навыков и терпения, а остальным удобнее старый добрый Портал пациента, особенно когда там внедрили функцию цифровой очереди». — отметил Никонов.
Ранее сообщалось, что «Нижегородская областная фармация» попала в число крупнейших заказчиков страны.