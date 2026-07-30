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Прикамье подверглось массированной атаке вражеских БПЛА

Сегодняшняя атака вражеских беспилотников в Пермском крае стала самой массированной за все время. Силы ПВО и мобильные огневые группы в течение дня поразили 30 БПЛА.

Сегодняшняя атака вражеских беспилотников в Пермском крае стала самой массированной за все время. Силы ПВО и мобильные огневые группы в течение дня поразили 30 БПЛА.

Глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что дроны незначительно повредили два нежилых строения. Помимо этого обломки одного из сбитых беспилотников упали на границу придомового участка в Очерском округе.

Пострадавших от ударов нет.

Напомним, вчера над территорией Прикамья было сбито 23 беспилотника. Пострадало одно из промышленных предприятий региона.

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