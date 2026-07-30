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Медведев рассказал о пользе генетических исследований для развития медицины

Медведев выступил за развитие генетических исследований для медицины.

Источник: © РИА Новости

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что является сторонником развития генетических исследований для развития медицины.

Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме «Гвардейск».

«Генетические исследования, если говорить серьезно, конечно, они очень полезны. Но это в смысле предотвращения болезней, в том числе и врожденных болезней, различного рода исследований продолжительности жизни, здоровой жизни. Ну, вообще всей биологической составляющей человеческого бытия. В этом смысле я, безусловно, за генетические исследования и за то, чтобы их продолжать. И у нас программы на эту тему есть», — рассказал Медведев в ходе форума.

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