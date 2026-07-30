В Ростове продолжается обустройство Кленового дворика

В донской столице продолжается создание новой зоны отдыха на участке, где ранее располагался аварийный дом по улице Социалистической, 129. Работы ведутся по поручению губернатора Юрия Слюсаря, а сам сквер, согласно выбору местных жителей, получил название «Кленовый дворик».Благоустройство территории площадью 700 кв. м стартовало в апреле. Проектная документация была подготовлена на средства городского бюджета, а непосредственно строительно-монтажные работы за свой счёт осуществляет компания-инвестор. На текущий момент на объекте уже проведены земляные работы, высажены 32 дерева и подготовлено основание для детской игровой площадки. Кроме того, частично проложены пешеходные маршруты и идёт укладка тротуарной плитки. В ближайшее время здесь установят малые архитектурные формы (скамейки, перголы), детские игровые комплексы, смонтируют систему автоматического полива и завершат озеленение. Полностью закончить формирование уютного общественного пространства планируется до середины сентября. Напомним, что идея преобразования образовавшегося после сноса здания пустыря в полноценный сквер была озвучена губернатором на заседании градостроительного совета в июле 2025 года. Тогда же обсуждались общие вопросы развития парковых и зелёных зон в жилых кварталах Ростова-на-Дону.