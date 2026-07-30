Ребёнок попал в реанимацию после ДТП с коляской и самокатом в Воронеже

Врачи рассказали о состоянии 15-летнего водителя электросамоката и пострадавшего после его наезда на коляску малолетнего ребёнка у парка «Танаис» в Воронеже.
В пресс-службе регионального министерства здравоохранения корреспонденту vrn.aif.ru сообщили, что один из пострадавших в тяжёлом состоянии находится в реанимации.
Второго пациента после оказания всей необходимой медицинской помощи направили на амбулаторное лечение.
Напомним, что авария произошла накануне днём, когда подросток ехал на электросамокате по тротуару. В этот момент 27-летняя мать с коляской, в которой находился малыш, выходила с территории парка.
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