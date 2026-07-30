В Волгограде опровергли фейк о разбрасываемых беспилотниками минах

В Волгоградской области жители активно пересылают друг другу сообщения о противопехотных минах, которыми в большом количестве завалены российские города. Мол, сбрасывают их вражеские беспилотники, и что всем внимательно нужно смотреть под ноги. В администрации Волгоградской области опровергли эту информацию: никаких «Лепестков» на улицах Волгограда и в других населенных пунктах не находили. Хотя смотреть под ноги хорошо всегда.