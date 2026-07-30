В Новосибирской области обновят трассу Сокур — Смоленский — Орск

Реконструкцию автомобильной дороги Сокур — Смоленский — Орск в Мошковском районе Новосибирской области планируют завершить в этом году, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Работы ведутся на двух участках общей протяженностью 3,2 км по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«В рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни” в Новосибирской области продолжается обновление двух участков дороги от села Сокур до поселка Смоленского. Реконструкция дороги Сокур — Смоленский — Орск позволит привести ее к современным нормативным требованиям, повысить безопасность дорожного движения и обеспечить комфортное транспортное сообщение для жителей Мошковского района. Помимо нового покрытия, проект предусматривает комплексное обустройство дороги всей необходимой инфраструктурой», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
Реконструкция объекта началась в 2024 году. За это время специалисты выполнили устройство земляного полотна, откосов и щебеночного основания. В начале июля дорожники приступили к очередному этапу работ. Сейчас ведется строительство тротуаров, установка бордюрного камня, доработка щебеночного основания и его подготовка к укладке асфальтобетонного покрытия. Также будут обустроены пересечения и примыкания, система водоотвода, остановочные пункты, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.
Общая протяженность дороги Сокур — Смоленский — Орск составляет 7,6 км, большая часть трассы имеет асфальтобетонное покрытие. Реконструкция оставшихся участков позволит повысить безопасность для всех участников движения и улучшить транспортную доступность населенных пунктов Мошковского района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.