В Новосибирской области обновят трассу Сокур — Смоленский — Орск

Реконструкция объекта началась в 2024 году. За это время специалисты выполнили устройство земляного полотна, откосов и щебеночного основания. В начале июля дорожники приступили к очередному этапу работ. Сейчас ведется строительство тротуаров, установка бордюрного камня, доработка щебеночного основания и его подготовка к укладке асфальтобетонного покрытия. Также будут обустроены пересечения и примыкания, система водоотвода, остановочные пункты, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.