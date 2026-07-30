Бизнес Прикамья ищет пути повышения устойчивости на рынке

Помимо экономической и ресурсной турбулентности местным компаниям пришлось столкнуться с изменениями в налоговом законодательстве. Кризисный налоговый юрист Наталья Бояршинова считает, что бизнесу необходим постоянный мониторинг налоговых изменений и регулярная налоговая диагностика выбранной бизнес-модели: нужно не только наводить порядок в счетах, актах и накладных, но и рассчитывать экономический эффект, а также стоит заблаговременно позаботиться о сборе доказательной базы на случай проверки ФНС.