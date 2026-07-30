Бизнес Прикамья ищет пути повышения устойчивости на рынке

В Пермском крае доля малого и среднего бизнеса (МСБ) в валовом региональном продукте составляет около 20 процентов. По оценке экспертов, она могла быть и больше, но сложности в экономике и потеря рынков сбыта сильно ударили по небольшим предприятиям.
По словам доктора экономических наук Игоря Мерзлова, хотя и считается, что кризис открывает для бизнеса новые возможности, но так происходит далеко не всегда.
— Спрос на продукцию МСБ сокращается, а налоговая нагрузка растет, — рассуждает экономист. — Какие решения принимать предпринимателю, в каком направлении двигаться? Это пока не совсем понятно.
Руководитель небольшой компании по сервисному обслуживанию нефтепромыслового оборудования Роман Арсланов отметил, что кризис повлиял на его бизнес довольно сильно.
— За прошлый год прибыль сократилась на треть, а выручка упала вдвое. Главные причины — потеря экспортных рынков и падение спроса на услуги компании внутри страны, — поясняет он.
Чтобы снизить себестоимость продукции при сохранении ее качества, предприятие занялось автоматизацией производства.
Упор на отечественные комплектующие — такую политику выбрал поставщик компьютерной техники. Руководитель отдела продаж Юлия Ваганова пояснила, что для контрагентов серьезной проблемой стал рост цен на комплектующие — оперативную память, чипы и т. д.
— Мы понимаем, что нашим клиентам нужно помогать оптимизировать расходы, поэтому представляем им несколько вариантов решений, — говорит она. — Взамен импортной техники предлагаем оборудование наших торговых марок, сборку на заказ, услуги по его вводу в эксплуатацию, а также приобретение в лизинг.
Владелец компании по производству кукурузных палочек Оксана Халитова считает: чтобы удержаться на плаву, необходимо использовать все имеющиеся возможности. Так, ее предприятие стало активно участвовать в программах промышленного туризма и разрабатывать профориентационные проекты для школьников. Это делается для поддержания имиджа компании и привлечения будущих кадров.
— Наш завод выходит на новые рынки сбыта, поэтому мы занялись автоматизацией производства, но столкнулись с проблемой: сотрудники, не имеющие навыков работы с современной техникой, не желают учиться. Поэтому компания, вкладываясь в новое оборудование, параллельно готовит специалистов для работы на нем, — рассказала Халитова.
Несмотря на экономические вызовы, малый и средний бизнес Прикамья готов развиваться дальше. По словам участников рынка, небольшие предприятия имеют хороший потенциал, но рост возможен только при условии оказания господдержки, кооперации с партнерами и выстраивания новых бизнес-моделей.
Кстати.
Помимо экономической и ресурсной турбулентности местным компаниям пришлось столкнуться с изменениями в налоговом законодательстве. Кризисный налоговый юрист Наталья Бояршинова считает, что бизнесу необходим постоянный мониторинг налоговых изменений и регулярная налоговая диагностика выбранной бизнес-модели: нужно не только наводить порядок в счетах, актах и накладных, но и рассчитывать экономический эффект, а также стоит заблаговременно позаботиться о сборе доказательной базы на случай проверки ФНС.
— Государство усиливает цифровое администрирование и моментально выявляет рискованные модели, — подчеркивает Бояршинова. — Поэтому важно, чтобы вся деятельность компании выглядела последовательно и логично. Адаптация к налоговым изменениям — это не разовая реакция на новый закон, а постоянная управленческая функция.