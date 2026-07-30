Польза и вред грибов для здоровья человека

«Отдельно стоит упомянуть паутинники: паутинник оранжево-красный (Cortinarius orellanus) и паутинник плюшевый (Cortinarius rubellus). Эти грибы содержат ореллановый токсин с отложенным действием. Первые симптомы: жажда, частое мочеиспускание, боли в пояснице — появляются через две-три недели после употребления, когда почки уже серьезно поражены. Это делает паутинник особенно коварным: человек давно забыл, что и где ел, а лечить уже приходится почечную недостаточность. Опознать их можно по паутине, которая опутывает гриб. Трогать ядовитые грибы не опасно, токсины не всасываются через кожу. Но мыть руки после контакта нужно обязательно, и нельзя подносить руки ко рту».