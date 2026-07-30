Задержан основной акционер белгородской ГК «Эфко» Валерий Кустов

Ранее суд в Москве арестовал директора по стратегическому развитию «Эфко» Владислава Романцева и замдиректора по развитию компании Екатерину Кустову. По данным «Ъ», дело топ-менеджеров холдинга связано с расследованием мошенничества в отношении бывшего топ-менеджера «Эфко» Юрия Козаренко. Ему вменяются махинации при производстве гражданских беспилотников.