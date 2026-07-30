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Учредитель рыболовной компании из Ростова обвиняется в коммерческом подкупе

Следственный отдел по Ленинскому району Ростова-на-Дону завершил расследование уголовного дела в отношении учредителя компании, занимающейся рыболовством. Ему предъявлено обвинение по п. г ч. 7 ст. 204 УК РФ — коммерческий подкуп в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный отдел по Ленинскому району Ростова-на-Дону завершил расследование уголовного дела в отношении учредителя компании, занимающейся рыболовством. Ему предъявлено обвинение по п. г ч. 7 ст. 204 УК РФ — коммерческий подкуп в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, обвиняемый участвовал в открытом аукционе на заключение договоров пользования рыбоводными участками в соседнем регионе. Представляя интересы своей организации, он предложил другому участнику торгов 600 тыс. руб. за отказ от повышения ставок и содействие в победе на аукционе. После перечисления части суммы — 200 тыс. руб. — на банковский счёт злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области.

Собранная доказательная база признана достаточной: уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.