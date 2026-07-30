Кредиторы ликвидированного волгодонского банка взыскивают 1,9 млрд рублей

Торги пройдут на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» с 18 июня по 6 августа 2026 года. Задаток для участия составляет 15% от начальной цены текущего периода понижения. Цена лота будет последовательно снижаться: с 18 по 22 июня — 100% от начальной цены, далее каждые пять дней она уменьшается примерно на 6,69 процентного пункта — вплоть до 39,76% в последнем периоде со 2 по 6 августа. Победителем признаётся участник, предложивший максимальную цену не ниже установленной для соответствующего периода. Если до перехода прав долг будет частично погашен, цена лота скорректируется при заключении договора цессии.