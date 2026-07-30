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В Ростовской области хотят снять запрет на заправку канистр на АЗС

Депутат законодательного собрания Ростовской области Адам Батажев на заседании парламента предложил разрешить жителям региона приобретать бензин в канистры для использования в средствах малой механизации — бензопилах, газонокосилках и генераторах.

Депутат законодательного собрания Ростовской области Адам Батажев на заседании парламента предложил разрешить жителям региона приобретать бензин в канистры для использования в средствах малой механизации — бензопилах, газонокосилках и генераторах.

По его словам, действующие ограничения лишают возможности заправить канистру тех, кому топливо необходимо для работы подобной техники. В том числе это касается людей, не имеющих автомобилей.

Депутат предложил сохранить ограничения по объем’Ъ’у продажи бензина, однако предоставить покупателям право самостоятельно выбирать, заливать топливо в бак автомобиля или в канистру.