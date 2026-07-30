Минпросвещения назвало самые популярные предметы на ЕГЭ в новых регионах

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами на ЕГЭ в новых регионах, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«Помимо профильной математики, в число востребованных предметов вошли обществознание (709 человек), биология (337), история (341), химия (282) и информатика (276)», — говорится в сообщении.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что профильную математику сдавали 697 человек в новых регионах.
«Это отражает интерес выпускников к стратегически важным для нашей страны направлениям, связанным с инженерными и экономическими специальностями», — добавил он.