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Минпросвещения назвало самые популярные предметы на ЕГЭ в новых регионах

Минпросвещения: математика и обществознание стали лидерами ЕГЭ в новых регионах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами на ЕГЭ в новых регионах, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Помимо профильной математики, в число востребованных предметов вошли обществознание (709 человек), биология (337), история (341), химия (282) и информатика (276)», — говорится в сообщении.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что профильную математику сдавали 697 человек в новых регионах.

«Это отражает интерес выпускников к стратегически важным для нашей страны направлениям, связанным с инженерными и экономическими специальностями», — добавил он.