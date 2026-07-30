Юные блогеры пытались проникнуть в квартиру людоеда Спесивцева

В Новокузнецке молодые люди попытались попасть в квартиру Александра Спесивцева — маньяка-каннибала, убивавшего людей в 90-х. Об этом сообщают VSE42.RU.
Речь идёт о квартире на проспекте Пионерском, 53, куда людоед заманивал жертв. Ночью 30 июля блогеры вырвали дверь домофона, повредили камеру и поднялись на 9-й этаж, чтобы записать «хайповое» видео.
Соседи возмущены: камеры зафиксировали всё, материалы переданы в полицию. На дверях квартиры есть предупреждение, но желающие сенсаций приходят регулярно. В отзывах на 2gis жильцы жалуются на постоянные визиты зевак.
Спесивцев отбывает принудительное лечение в психбольнице в Волгограде. Его срок продлевают каждый год.