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Юные блогеры пытались проникнуть в квартиру людоеда Спесивцева

Они захотели записать «хайповое» видео.

В Новокузнецке молодые люди попытались попасть в квартиру Александра Спесивцева — маньяка-каннибала, убивавшего людей в 90-х. Об этом сообщают VSE42.RU.

Речь идёт о квартире на проспекте Пионерском, 53, куда людоед заманивал жертв. Ночью 30 июля блогеры вырвали дверь домофона, повредили камеру и поднялись на 9-й этаж, чтобы записать «хайповое» видео.

Соседи возмущены: камеры зафиксировали всё, материалы переданы в полицию. На дверях квартиры есть предупреждение, но желающие сенсаций приходят регулярно. В отзывах на 2gis жильцы жалуются на постоянные визиты зевак.

Спесивцев отбывает принудительное лечение в психбольнице в Волгограде. Его срок продлевают каждый год.