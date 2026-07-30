На трех мостах Казани обновили асфальтовое покрытие на пешеходных зонах

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин проверил ход работ на одном из самых крупных дорожных проектов этого года — ремонт улиц Рахлина, Ноксинской, Зирекле и в Дорожном переулке. Вместе они формируют полукольцо в 3,4 километра, соединяющее Мамадышский тракт и проспект Победы через поселки Константиновки, Малые Клыки, Царицынский бугор, а также ЖК «Светлая долина», «Green», «Лето» и «Нокса Парк». Улучшение транспортной доступности увидят около 30 тыс. казанцев. Также до четырех полос ведется расширение ул. Натана Рахлина для более удобного въезда в «Светлую долину».