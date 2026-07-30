На трех мостах Казани обновили асфальтовое покрытие на пешеходных зонах

В Казани привели в порядок пешеходные части трех мостов в жилых массивах Новая Сосновка, Мирный, а также по улице Лейтенанта Шмидта. На всех объектах обновили асфальтовое покрытие, сообщили в комитете внешнего благоустройства.
Так, в жилом массиве Новая Сосновка отремонтировали мост 1979 года постройки. Здесь обновили асфальтовое покрытие на тротуарной части площадью 46 кв. м.
В жилом массиве Мирный привели в порядок мост, построенный в 1992 году. Специалисты выполнили укладку нового асфальта на площади 33 кв. м.
Также ремонтные работы провели на пешеходном мосту по улице Лейтенанта Шмидта. Сооружение 1970 года постройки служит важным переходом через железнодорожные пути. Здесь отремонтировали деформационные швы с двух сторон и обновили асфальтовое покрытие на протяжении 45 метров.
Напомним, всего в этом году ремонт улично-дорожной сети затронет 204 участка протяженностью более 100 км. На эти работы выделено свыше 27 млрд рублей.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будут отремонтированы 14 участков дорог протяженностью более 7,5 км. Здесь предусмотрены ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, установка дорожных знаков, ограждений безопасности, искусственных дорожных неровностей и других элементов.
По национальному проекту отремонтируют участки на ул. Максимова, ул. Маршрутной, ул. Можайского, ул. Александра Пархоменко, ул. Галимджана Баруди, ул. Гудованцева, ул. Хусаина Мавлютова, ул. Натана Рахлина, ул. Минской, ул. Академика Завойского, тротуары по Мамадышскому тракту, ул. Трудовой и ул. Октябрьской в жилом массиве Большие Клыки.
Также планируется отремонтировать 32 участка дорог с высоким износом слоев асфальтобетонного покрытия. Они охватывают пр. Ямашева, ул. Клары Цеткин, ул. Восстания, ул. Гудованцева, ул. Карбышева, Проспект Победы, Сибирский тракт, ул. Маршала Чуйкова, ул. Беломорскую и другие.
Комплексный ремонт улично-дорожной сети запланирован на 26 участках дорог протяженностью 21 км. Это улицы Возрождения, Ноксинская, Крутовская, Рассветная, Черемшановая, Зирекле, Заслонова, Строителей, тротуары по ул. Чернышевского, Пушкина и другие.
Кроме того, в планах на этот год — ремонт 85 дорог общей протяженностью около 40 км. Работы затронут 30 поселков, в числе которых Северный, Залесный, Мирный, Новая Сосновка и другие.
Ранее мэр Казани Ильсур Метшин проверил ход работ на одном из самых крупных дорожных проектов этого года — ремонт улиц Рахлина, Ноксинской, Зирекле и в Дорожном переулке. Вместе они формируют полукольцо в 3,4 километра, соединяющее Мамадышский тракт и проспект Победы через поселки Константиновки, Малые Клыки, Царицынский бугор, а также ЖК «Светлая долина», «Green», «Лето» и «Нокса Парк». Улучшение транспортной доступности увидят около 30 тыс. казанцев. Также до четырех полос ведется расширение ул. Натана Рахлина для более удобного въезда в «Светлую долину».