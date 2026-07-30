Т2 усилил сеть около знаменитых пещер в селе Ичалки

Мобильный оператор Т2 планомерно развивает собственную сеть в Нижегородской области, в том числе за пределами крупных городов и рядом с популярными местами отдыха туристов. Благодаря своевременным техническим работам скорость мобильного интернета в сети оператора с начала года в среднем по региону выросла на 25%, а сам оператор Т2 остается лидером по качеству мобильной связи по оценке компании DMTEL.