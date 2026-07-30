В Джанкойском районе до 30 сентября запретят полив огородов из системы водоснабжения

Как пояснил «Крымской газете» глава администрации Изумрудного Виталий Пикалов, подобные меры будут введены во всех поселениях Джанкойского района. Причина — острая нехватка воды: скважины работают от генераторов, и когда воду подают на несколько часов, жители начинают массово поливать огороды, из-за чего верхние этажи многоэтажных домов остаются без воды. Особенно остро проблема стоит в Изумрудновском поселении, где много многоквартирных домов.