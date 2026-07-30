Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Джанкойском районе до 30 сентября запретят полив огородов из системы водоснабжения

В Джанкойском районе запретят полив огородов и мытье машин.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Изумрудновского сельского поселения Джанкойского района с 1 августа вводит запрет на полив приусадебных участков, огородов, садов, газонов и клумб, мытье автомобилей и фасадов, а также наполнение бассейнов из централизованной системы водоснабжения. Воду разрешается использовать только для питья, приготовления пищи, умывания и уборки. Ограничения не коснутся больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и аварийных служб.

За нарушение предусмотрены штрафы по ст. 20.6.1 КоАП РФ:

  • для граждан — до 30 тысяч рублей,
  • для должностных лиц — до 50 тысяч,
  • для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Как пояснил «Крымской газете» глава администрации Изумрудного Виталий Пикалов, подобные меры будут введены во всех поселениях Джанкойского района. Причина — острая нехватка воды: скважины работают от генераторов, и когда воду подают на несколько часов, жители начинают массово поливать огороды, из-за чего верхние этажи многоэтажных домов остаются без воды. Особенно остро проблема стоит в Изумрудновском поселении, где много многоквартирных домов.