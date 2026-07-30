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В Калининграде сотрудники ведомственной охраны Минтранса учились сбивать беспилотники из ружей

Тренировки нужны для поддержания боеготовности.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде и в Усть-Луге Ленинградской области работники ведомственной охраны Минтранса России учились стрелять из ружей по беспилотникам. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает пресс-служба Северо-Западного филиала ведомства.

«Основной акцент работниками команд “Усть-Лужская” и “Калининград” был сделан на противодействие беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и поражение скоростных движущихся целей», — говорится в сообщении.

Проведение таких тренировок позволяет поддерживать высокий уровень боеготовности личного состава. Это также должно минимизировать риски при выполнении задач по охране стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры.

В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА ночью.

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