СМИ: мошенника на сайте знакомств поможет заблокировать техподдержка

Полякова добавила, что можно подать заявление в полицию — в этом нет нарушения, так как органы обязаны проверять сообщения не только о совершенных, но и о готовящихся преступлениях. Она уточнила, что подавать заявление нужно в двух экземплярах с отметкой о принятии.