СМИ: мошенника на сайте знакомств поможет заблокировать техподдержка

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. При подозрении на мошенничество на сайте знакомств стоит сразу обратиться в службу поддержки и сохранить скриншоты переписки, рассказала адвокат по уголовным делам и управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.
«Действовать нужно, даже если деньги вы еще не перевели. Нужно обратиться в службу поддержки сайта знакомств… Сохраните скриншоты переписки и профиля, а затем отправьте жалобу в техническую поддержку с просьбой заблокировать этого пользователя, так как его действия выглядят как мошеннические», — сказала Полякова информационному порталу РИАМО.
По словам адвоката, обращение в службу поддержки — самый быстрый способ добиться блокировки мошенника.
Полякова добавила, что можно подать заявление в полицию — в этом нет нарушения, так как органы обязаны проверять сообщения не только о совершенных, но и о готовящихся преступлениях. Она уточнила, что подавать заявление нужно в двух экземплярах с отметкой о принятии.
«В заявлении укажите, что в ходе переписки у вас возникли обоснованные подозрения, что вас пытаются вовлечь в мошенническую схему, и попросите провести проверку. Приложите всю переписку в виде скриншотов, имя и ссылку на профиль, другие известные вам данные о собеседнике», — посоветовала адвокат.