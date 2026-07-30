«Радио Судного дня» передало новые сигналы

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Еще три сообщения «Взяточница», «Сексофат» и «Мотель» зафиксировали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня».
Двойное сообщение зафиксировано в четверг в 14.02 мск, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигналы «Взяточница», «Сексофат». Через четыре минуты там зафиксировали еще одно сообщение, которое передало сигнал «Мотель».
Ранее в четверг «Радиостанция Судного дня» передала пять сообщений. Сигнал «Дояропух» прозвучал в 12.20 мск, сигналы «Гиджак» и «Монархист» в 12.26 мск и сигналы «Пухокорм» и «Градосбег» в 13.12 мск.
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».