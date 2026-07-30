«Радио Судного дня» передало новые сигналы

Ранее в четверг «Радиостанция Судного дня» передала пять сообщений. Сигнал «Дояропух» прозвучал в 12.20 мск, сигналы «Гиджак» и «Монархист» в 12.26 мск и сигналы «Пухокорм» и «Градосбег» в 13.12 мск.