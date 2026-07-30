В Ленинском районе Красноярска появилась новая дорога

В Ленинском районе удалось отремонтировать дорогу к посёлку Берёзовка, уложено 2,5 км нового покрытия, площадью 22 тысячи квадратных метров. Сейчас улица Рязанская стала удобнее и безопаснее для местных жителей. Это только один из решенных вопросов, поступивших к главе города Сергею Верещагину во время открытых встреч с жителями. Так, к примеру, сложная ситуация была у жителей в Октябрьском районе. -Во время дождей вода постоянно шла в подвал, — рассказывает Нина Богданова, председатель совета дома по адресу Крупская, 30. — Вообще было непонятно, что будет дальше с домом. Нас услышали и помогли: подняли бордюры, и после ремонта подвал перестало топить. Очень благодарны за то, что помогли решить эту проблему. У дома появились также появились новые контейнеры для мусора. В Свердловском районе этим летом отремонтировали междворовой проезд и пешеходную дорожку между 63-м жилым домом и школой. В новом учебном году ученики 23-й школы в Свердловском районе пойдут по новому тротуару. — Мы много лет уже мучились, прохода не было никакого, дети шли на учебу буквально между автомобилями, — рассказывает Галина Конюхова, председатель совета дома по адресу Саянская, 247. — Мы поднимали этот вопрос постоянно, на встрече были с главой города. В мае к нам приехали от УДИБ представители, осматривали участок. А уже в июле зашла техника и сейчас все прекрасно, есть тротуар, дети могут спокойно идти, машины им не мешают. Отработка вопросов, поднятых жителями Красноярска во время встреч в районах города с Сергеем Верещагиным, продолжается. Общий показатель выполненных задач превысил 65% от 1179 поступивших просьб. Следующая серия открытых встреч с главой города запланирована на октябрь.