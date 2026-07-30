Ретроэлектричка совершит экскурсионные рейсы в Дзержинск и Моховые Горы

Ретроэлектричка «Красная птица» отправится в специальные экскурсионные рейсы по Нижегородской области. Об этом сообщает Горьковская железная дорога.
Пассажирам предложат совершить путешествие в Дзержинск и на станцию Моховые Горы, погрузившись в атмосферу советской эпохи.
Рейсы в Дзержинск запланированы на 4 и 5 августа. Состав будет отправляться из Нижнего Новгорода в 18:22, прибывая в пункт назначения в 18:57. Обратный путь начнется в 19:31, а возвращение на нижегородский вокзал ожидается в 20:01.
Во время этой поездки туристы узнают историю Горьковской железной дороги и интересные факты о знаменитом электропоезде и объектах, встречающихся на пути.
8 августа «Красная птица» проследует до станции Моховые Горы без промежуточных остановок, отправившись в 15:22 и вернувшись в столицу Приволжья к 17:08. Пассажиров ждут квизы о культуре быта и кино СССР, концертная программа со стихами и песнями советских музыкантов, а также интерактивы с аниматорами в костюмах героев любимых мультфильмов.
Колорита добавят четыре тематически оформленных вагона: «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». В них размещены подлинные предметы советской эпохи, позволяющие в деталях рассмотреть быт прошлых лет.