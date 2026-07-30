Ретроэлектричка совершит экскурсионные рейсы в Дзержинск и Моховые Горы

8 августа «Красная птица» проследует до станции Моховые Горы без промежуточных остановок, отправившись в 15:22 и вернувшись в столицу Приволжья к 17:08. Пассажиров ждут квизы о культуре быта и кино СССР, концертная программа со стихами и песнями советских музыкантов, а также интерактивы с аниматорами в костюмах героев любимых мультфильмов.