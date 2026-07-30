Подростковая преступность в Ростовской области снизилась на 15%

Из сообщения следует, что за полгода в регионе в 33 мотопроисшествиях на дороге пострадали около 40 детей. Действующие штрафы в 2 тыс. руб., по оценке властей, не останавливают нарушителей и не дисциплинируют родителей. В связи с этим было решено изучить возможность применения в Ростовской области судебной практики привлечения родителей к ответственности по статье 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в действия, представляющие опасность для их жизни).