В Госдуме объяснили, как ответить на помощь Азербайджана Украине

«Разрушить энергетическую инфраструктуру еще раз. В ближайшее время. Это работа дипломатов, они обсуждают, у них есть свои резоны. А с военной точки зрения разрушение критической инфраструктуры военно-промышленного комплекса Украины — это как раз задача Вооруженных сил России, которой они и будут заниматься», — заявил член комитета по обороне «Ленте.ру».