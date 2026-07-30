«Разрушить энергетическую инфраструктуру еще раз. В ближайшее время. Это работа дипломатов, они обсуждают, у них есть свои резоны. А с военной точки зрения разрушение критической инфраструктуры военно-промышленного комплекса Украины — это как раз задача Вооруженных сил России, которой они и будут заниматься», — заявил член комитета по обороне «Ленте.ру».
Колесник уверен, что даже невоенные грузы помогают Киеву поддерживать энергосистему в рабочем состоянии. Объекты, которые работают на нужды ВСУ, остаются законной целью для российских военных. Депутат подчеркнул: армия продолжит выполнять боевые задачи, несмотря на попытки восстановить инфраструктуру.
Ранее стало известно, что Азербайджан направил в Украину почти 40 тонн оборудования для восстановления ключевых объектов инфраструктуры. Благодаря этому удалось обеспечить стабильную работу энергетического сектора страны. Информация о сроках выполнения поставок не раскрывается.