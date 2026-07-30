Восемь подпольных майнинг-ферм обнаружили в Нижнем Новгороде

Оперативники выяснили, что на территории Нижнего Новгорода работало еще восемь майнинговых ферм. Для этого он использовал автомойки, подвалы жилых домов и даже закопанный на частном участке контейнер. В результате обысков изъято более 120 единиц оборудования, четыре мобильных телефона, ноутбук и банковские карты. Организатору избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.