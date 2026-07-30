Умер основатель областного концертного духового оркестра Эдуард Гантовский

«Одним из главных дел его жизни стало создание Калининградского областного концертного духового оркестра в 1990 году. А с 2007 года коллектив вошел в состав Калининградской областной филармонии. Под руководством Маэстро оркестр дал более 50 программ и с большим успехом представлял отечественную культуру далеко за пределами янтарного края — в Литве, Польше и Франции», — передает пресс-служба филармонии.