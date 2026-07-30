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Умер основатель областного концертного духового оркестра Эдуард Гантовский

Похоронят Эдуарда Гантовского на военно-мемориальном кладбище «Курган Славы» в поселке Медведевка.

На 97-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации, дирижер Эдуард Викторович Гантовский. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова.

Прощание с музыкантом состоится 1 августа с 11:00 до 12:00 в концертном зале филармонии на улице Богдана Хмельницкого, 63а. Похоронят Эдуарда Гантовского на военно-мемориальном кладбище «Курган Славы» в поселке Медведевка.

Эдуард Гантовский родился в 1929 году. В 1959 году он с золотой медалью окончил Институт военных дирижеров. Более 30 лет служил в Вооруженных силах СССР и России, руководил оркестрами воинских частей и военных учебных заведений региона. В 1970—1980-е годы занимал должность заместителя начальника Ансамбля песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота, а также стал лауреатом Всеармейского конкурса дирижеров.

«Одним из главных дел его жизни стало создание Калининградского областного концертного духового оркестра в 1990 году. А с 2007 года коллектив вошел в состав Калининградской областной филармонии. Под руководством Маэстро оркестр дал более 50 программ и с большим успехом представлял отечественную культуру далеко за пределами янтарного края — в Литве, Польше и Франции», — передает пресс-служба филармонии.

Гантовский является автором более 2,5 тыс. партитур, аранжировок и переложений различных музыкальных произведений. За вклад в развитие культуры он был удостоен званий заслуженного деятеля искусств Литовской ССР, заслуженного артиста России, а также областной профессиональной премии «Признание».

В филармонии отметили, что Эдуард Гантовский до последних дней продолжал концертную деятельность, оставаясь наставником для нескольких поколений калининградских музыкантов.

Редакция «Нового Калининграда» выражает искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Викторовича Гантовского.

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