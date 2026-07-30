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Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов

Павлу Дурову предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.

Росфинмониторинг внес сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дурову предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Как сообщала ранее ФСБ, начата процедура его объявления в международный розыск.

29 июля стало известно, что СК России возбудил уголовные дела по фактам вовлечения российских подростков и молодых людей в диверсионную и террористическую деятельность через чат-бот знакомств «Дайвинчик/Leo» в мессенджере Telegram. По данным СК, спецслужбы Украины использовали популярный среди молодежи сервис для поиска знакомств и общения. В рамках совместных мероприятий СК, ФСБ и МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашии были задержаны 19 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет.

Уголовные дела возбуждены по статьям о террористическом акте, содействии террористической деятельности, диверсии, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

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