Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов

29 июля стало известно, что СК России возбудил уголовные дела по фактам вовлечения российских подростков и молодых людей в диверсионную и террористическую деятельность через чат-бот знакомств «Дайвинчик/Leo» в мессенджере Telegram. По данным СК, спецслужбы Украины использовали популярный среди молодежи сервис для поиска знакомств и общения. В рамках совместных мероприятий СК, ФСБ и МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашии были задержаны 19 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет.