Мэр Иркутска проверил капитальный ремонт пищеблока в школе № 6

IrkutskMedia, 30 июля. В Иркутске ведется капитальный ремонт пищеблока в школе № 6 в микрорайоне Первомайском. На объекте побывал мэр города Руслан Болотов. Градоначальник проверил, как подрядчик выполняет капремонт. Добавим, что пищеблок капитально ремонтируют за счет средств бюджета Иркутска.
В пресс-службе мэрии облцентра сообщили, что вместе с Русланом Болотовым в выезде на объект приняли участие депутат Заксобрания региона Сергей Баляскин, председатель гордумы Евгений Стекачев, первый заммэра Светлана Колотовкина, руководители профильных комитетов администрации города и зампредседателя Союза отцов Иркутска Сергей Зверев.