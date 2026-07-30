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Мэр Иркутска проверил капитальный ремонт пищеблока в школе № 6

Подрядчик выполнил 55% от всего объема работ.

Источник: администрация Иркутска

IrkutskMedia, 30 июля. В Иркутске ведется капитальный ремонт пищеблока в школе № 6 в микрорайоне Первомайском. На объекте побывал мэр города Руслан Болотов. Градоначальник проверил, как подрядчик выполняет капремонт. Добавим, что пищеблок капитально ремонтируют за счет средств бюджета Иркутска.

В пресс-службе мэрии облцентра сообщили, что вместе с Русланом Болотовым в выезде на объект приняли участие депутат Заксобрания региона Сергей Баляскин, председатель гордумы Евгений Стекачев, первый заммэра Светлана Колотовкина, руководители профильных комитетов администрации города и зампредседателя Союза отцов Иркутска Сергей Зверев.