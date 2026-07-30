Мэр Иркутска проверил капитальный ремонт пищеблока в школе № 6

IrkutskMedia, 30 июля. В Иркутске ведется капитальный ремонт пищеблока в школе № 6 в микрорайоне Первомайском. На объекте побывал мэр города Руслан Болотов. Градоначальник проверил, как подрядчик выполняет капремонт. Добавим, что пищеблок капитально ремонтируют за счет средств бюджета Иркутска.