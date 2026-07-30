Житель Сеченова осужден за невыплату алиментов

Установлено, что с октября 2024 года по ноябрь 2025 года мужчина не платил алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. В результате размер долга превысил 165 тысяч руб. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов.