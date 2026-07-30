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Житель Сеченова осужден за невыплату алиментов

Его приговорили к принудительным работам.

Источник: Время

Сеченовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным в неуплате алиментов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в своем макс-канале.

Установлено, что с октября 2024 года по ноябрь 2025 года мужчина не платил алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. В результате размер долга превысил 165 тысяч руб. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов.

Суд приговорил виновного к принудительным работам на полгода с удержанием 5% из его зарплаты в доход государства.

Напомним, что в Нижнем Новгороде должник по алиментам прятался в диване.