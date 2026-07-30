Новый диспетчерский пункт «Нижегородпассажиравторанса» открылся в ЖК «Окский берег»

На территории жилого комплекса «Окский берег» в посёлке Новинки начал работу новый диспетчерский пункт АО «Нижегородпассажиравтотранс», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Объект полностью оборудован для комфортной работы и отдыха водителей между рейсами.