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Новый диспетчерский пункт «Нижегородпассажиравторанса» открылся в ЖК «Окский берег»

Объект полностью оборудован для комфортной работы и отдыха водителей между рейсами.

Источник: Время

На территории жилого комплекса «Окский берег» в посёлке Новинки начал работу новый диспетчерский пункт АО «Нижегородпассажиравтотранс», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Объект полностью оборудован для комфортной работы и отдыха водителей между рейсами.

В пункте предусмотрены комната приёма пищи и отдыха, санитарный узел, а также отдельная комната диспетчера.

«Открытие новых диспетчерских пунктов позволяет улучшить условия труда персонала и повышает качество организации работы маршрутов», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что зарплата водителей нижегородских автобусов достигла 131 тысячи рублей.