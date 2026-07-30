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В Минпросвещения рассказали, как прошел ЕГЭ в новых российских регионах

Минпросвещения: ЕГЭ в новых регионах РФ прошел штатно, его сдавали 1715 человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Единый государственный экзамен в новых регионах прошел в штатном режиме, в соответствии с федеральными требованиями, его сдавали 1715 человек, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях подведены итоги единого государственного экзамена. Он прошел в штатном режиме и в полном соответствии с федеральными требованиями. Свои знания продемонстрировали 1715 участников, из них 1610 — выпускники 2026 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что наибольшее число участников ЕГЭ пришлось на Донецкую Народную Республику — 703 человека. Здесь также зафиксирован самый высокий средний балл среди новых регионов — 59,1. В Луганской Народной Республике экзамены сдали 642 человека, в Запорожской области — 322, в Херсонской области — 48.

В Минпросвещения напомнили, что у выпускников 11-х классов из новых регионов есть право выбрать форму государственной итоговой аттестации. По решению региональных властей и по согласованию с Рособрнадзором для школьников были доступны классический ЕГЭ, государственный выпускной экзамен или промежуточная аттестация.

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