В Минпросвещения рассказали, как прошел ЕГЭ в новых российских регионах

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Единый государственный экзамен в новых регионах прошел в штатном режиме, в соответствии с федеральными требованиями, его сдавали 1715 человек, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях подведены итоги единого государственного экзамена. Он прошел в штатном режиме и в полном соответствии с федеральными требованиями. Свои знания продемонстрировали 1715 участников, из них 1610 — выпускники 2026 года», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что наибольшее число участников ЕГЭ пришлось на Донецкую Народную Республику — 703 человека. Здесь также зафиксирован самый высокий средний балл среди новых регионов — 59,1. В Луганской Народной Республике экзамены сдали 642 человека, в Запорожской области — 322, в Херсонской области — 48.
В Минпросвещения напомнили, что у выпускников 11-х классов из новых регионов есть право выбрать форму государственной итоговой аттестации. По решению региональных властей и по согласованию с Рособрнадзором для школьников были доступны классический ЕГЭ, государственный выпускной экзамен или промежуточная аттестация.