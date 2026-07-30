Директор туркомпании предупредил об опасности экономии на жилье в Таиланде

По словам эксперта, российские туристы в Азии часто ассоциируются с богатой, но «не очень хорошо соображающей» молодежью. Он порекомендовал выбирать курортные районы с видеонаблюдением и туристической полицией, а вглубь страны без организованной группы не выезжать, чтобы избежать неприятностей.