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Директор туркомпании предупредил об опасности экономии на жилье в Таиланде

Арутюнов: экономия на жилье в Таиланде может быть опасна для жизни.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Экономия на жилье за границей, в частности в Таиланде, может быть опасна для жизни, поскольку хостелы не гарантируют безопасность, предупредил генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

«Экономия на жилье в Таиланде может стоить россиянам жизни, потому что хостелы и сервис Airbnb не дают гарантию безопасности», — пишет 360.ru со ссылкой на Арутюнова.

По словам эксперта, российские туристы в Азии часто ассоциируются с богатой, но «не очень хорошо соображающей» молодежью. Он порекомендовал выбирать курортные районы с видеонаблюдением и туристической полицией, а вглубь страны без организованной группы не выезжать, чтобы избежать неприятностей.