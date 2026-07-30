Директор туркомпании предупредил об опасности экономии на жилье в Таиланде

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Экономия на жилье за границей, в частности в Таиланде, может быть опасна для жизни, поскольку хостелы не гарантируют безопасность, предупредил генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.
«Экономия на жилье в Таиланде может стоить россиянам жизни, потому что хостелы и сервис Airbnb не дают гарантию безопасности», — пишет 360.ru со ссылкой на Арутюнова.
По словам эксперта, российские туристы в Азии часто ассоциируются с богатой, но «не очень хорошо соображающей» молодежью. Он порекомендовал выбирать курортные районы с видеонаблюдением и туристической полицией, а вглубь страны без организованной группы не выезжать, чтобы избежать неприятностей.