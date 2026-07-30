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Переводы Дурову* могут считаться финансированием терроризма, сообщил юрист

Адвокат Рощин: переводы Дурову могут считаться финансированием терроризма.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову* после включения в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга должны заблокировать российские счета, а перевод ему средств может считаться финансированием терроризма, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Рощин.

Росфинмониторинг сегодня внес Дурова* в перечень экстремистов и террористов.

«После внесения гражданина в этот перечень его счета в РФ подлежат блокировке финансовыми организациями. Кроме того, перевод ему средств может считаться финансированием терроризма, если будет доказано, что средства предоставляется именно на финансирование террористической деятельности», — рассказал собеседник агентства.

По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибератак, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.