Переводы Дурову* могут считаться финансированием терроризма, сообщил юрист

«После внесения гражданина в этот перечень его счета в РФ подлежат блокировке финансовыми организациями. Кроме того, перевод ему средств может считаться финансированием терроризма, если будет доказано, что средства предоставляется именно на финансирование террористической деятельности», — рассказал собеседник агентства.