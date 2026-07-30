Бензин в Тамбове оказался самым дорогим среди регионов Черноземья

По дизельному топливу безусловным лидером в Черноземье стала Тамбовская область с ценой 91,17 ₽ за литр. Воронежская область заняла второе место с 87,63 ₽ Самая низкая цена на этот вид топлива зафиксирована в Белгородской области — 77,38 ₽, за ней следует Орловская с 77,43 ₽ В Липецкой области стоимость составила 83,68 ₽, в Курской — 83,41 ₽ При этом в Тамбовской области цена на дизельное топливо оказалась выше средней по ЦФО (82,68 ₽) и по России (93,38 ₽) — в отличие от всех остальных черноземных регионов, где она ниже среднероссийской.