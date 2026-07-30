Более 160 производителей собрал фермерский фестиваль в Серпухове

Гостям представили свыше 200 видов продукции: фермерские сыры, мясные деликатесы, мед, молочные продукты, ремесленные и авторские изделия. Для малого бизнеса фестиваль стал шансом заявить о себе, найти партнеров и покупателей. Для жителей — возможностью познакомиться с разнообразием натуральных продуктов и открыть для себя качественные товары.