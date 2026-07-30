Более 160 производителей собрал фермерский фестиваль в Серпухове

Участниками фермерского фестиваля «Мамы Ольги» в Серпухове стали более 160 производителей из разных регионов, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Мероприятие прошло 24−26 июля в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Гостям представили свыше 200 видов продукции: фермерские сыры, мясные деликатесы, мед, молочные продукты, ремесленные и авторские изделия. Для малого бизнеса фестиваль стал шансом заявить о себе, найти партнеров и покупателей. Для жителей — возможностью познакомиться с разнообразием натуральных продуктов и открыть для себя качественные товары.
Отметим, сельское хозяйство, малый и средний бизнес создают новые рабочие места, привлекают инвестиции, укрепляют экономику и повышают доступность качественных продуктов. Такие проекты помогают производителям расти, а Серпухову — укреплять статус территории для крупных событий.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.