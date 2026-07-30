В Иркутской области началось строительство подходов к мосту через Витим

Строительство автомобильных подходов к будущему мосту через реку Витим началось в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
«Создание подходов — это важная часть проекта: без ровного и устойчивого земляного полотна автомобили просто не смогут заехать на мост. По проекту его высота составит до 11 метров. Во время его возведения по подходам будет двигаться строительная техника. Необходимо расчистить полосу для будущей дороги и отсыпать основание, чтобы к моменту монтажа пролетов подходы были полностью готовы», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Лобанов.
Общая протяженность автомобильных подходов с обеих сторон реки к будущему мосту составляет 5,6 км. С одной стороны реки Витим они будут идти от дороги Таксимо — Бодайбо, с другой — на трассу Бодайбо — Мама, которая ведет в город Бодайбо. Сейчас в полосе отвода специалисты ведут рубку леса, корчевку пней, сортировку древесины и сбор порубочных остатков.
В ходе строительства самого моста готовится возведение опоры № 3, идут подготовительные работы на опоре № 4. Ранее были возведены береговые опоры № 1 и 5, а также русловая опора № 2. Общая протяженность моста составит 414 м, а с подъездными подходами — 6 км. Его ввод в эксплуатацию позволит создать круглогодичный беспрепятственный проезд в Бодайбо. Сейчас водители и пассажиры пользуются паромом через реку Витим.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.