В Иркутской области началось строительство подходов к мосту через Витим

«Создание подходов — это важная часть проекта: без ровного и устойчивого земляного полотна автомобили просто не смогут заехать на мост. По проекту его высота составит до 11 метров. Во время его возведения по подходам будет двигаться строительная техника. Необходимо расчистить полосу для будущей дороги и отсыпать основание, чтобы к моменту монтажа пролетов подходы были полностью готовы», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Лобанов.